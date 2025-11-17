ULTIME NOTIZIE 17 NOVEMBRE 2025

Merano, un dessert celebra l'atmosfera dei mercatini di Natale

Merano, 17 nov. (askanews) - Un dessert ispirato all'atmosfera dei mercatini di natale di Merano: lo ha ideato lo chef Andreas Lindner del Ristorante Terz, dell'Alpine Hideaway MONDI Hotel Cermes. L'idea del nuovo dolce, chiamato "Magia di Natale", è quella di unire i profumi e i colori dell'Avvento: ispirato alle luci scintillanti, agli aromi speziati di cannella, ai chiodi di garofano, alla frutta candita e alle forme tradizionali dell'artigianato natalizio, questo dessert vuole "Invitare i cinque sensi ad abbandonarsi al periodo delle feste".

La composizione di chef Lindner unisce ingredienti come succo e polpa di mandarino, panettone essiccato e frutta candita. Con attenzione ai dettagli, la creazione intende riflettere il calore e la convivialità, e rappresenta la conclusione di un menù di Natale del ristorante Terz, che gli ospiti del MONDI Hotel Cermes potranno degustare dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

"Magia di Natale " è stato pensato per essere un piatto d'impatto, ma semplice, che chiunque possa preparare comodamente a casa, magari dopo una visita proprio ai mercatini di Natale della zona di Merano, come a Lana o a Castel Tirolo, per riprodurre la giusta atmosfera anche sulla propria tavola. Il dessert, infatti è composto da un parfait al mandarino e Grand Marnier e da un gelato al panettone.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi