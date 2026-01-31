Meno folla e più sci: Campiglio e la 'svolta' del "Numero Ideale"

Milano, 31 gen. (askanews) - Meno code agli impianti di risalita e più sicurezza sulle piste, per garantire le migliori condizioni di sciabilità affacciati sulle Dolomiti del Brenta. La sperimentazione del "Numero Ideale" sulle piste da sci, avviato per la prima volta in Italia nella SkiArea Madonna di Campiglio nel periodo di altissima stagione, a cavallo di Capodanno, ha centrato in pieno gli obiettivi prefissati.

"I dati dicono che abbiamo ridotto del 7% i primi ingressi, pur aumentando dell'1% i passaggi: significa che le persone erano meno in coda e quindi hanno sciato di più - racconta Bruno Felicetti, direttore generale Funivie Madonna di Campiglio -. Sul fronte della sicurezza abbiamo ridotto del 5% i soccorsi: questo è un dato molto importante che stiamo osservando con grande attenzione. Poi l'altro aspetto è che molte più persone hanno deciso di acquistare online i biglietti, anticipando gli acquisti e permettendoci anche in programma meglio le varie giornate. Complessivamente abbiamo ridotto di quasi 9 mila persone durante il periodo di punta - una media di 1.000 persone al giorno - con un punta massima di 2.700 persone con un meno 18%. Quindi l'obiettivo era quello di ridurre le punte, di togliere l'eccesso in pista, e ci siamo riusciti".

Se da un lato i numeri parlano chiaro, dall'altro sono gli stessi sciatori a promuovere a pieni voti il sistema di gestione dinamica dei flussi, dopo il primo test effettuato con successo nei 9 giorni compresi tra il 28 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026.

"L'idea del numero ideale è più che giusta, perché contiene il numero degli sciatori sulle piste, di conseguenza si limita tantissimo il rischio di collisione che provoca la maggior parte degli incidenti. In più, le code, le file e tante altre cose che allo sciatore non sono principalmente gradite".

"Il numero ideale è qualcosa che migliora la vita degli sciatori, soprattutto nei periodi delle vacanze. Si parla delle vacanze di Natale o Carnevale e un numero ideale garantisce più una vita migliore sulla neve e sulle piste. Appunto, una sciata migliore, una qualità di sciata migliore, e un ambiente migliore per le persone in vacanza, per i maestri di sci, e per tutti noi che ci alleniamo".

I riflettori sono ora puntati sulle vacanze di Carnevale, consapevoli che la strada imboccata è quella giusta: Madonna di Campiglio scommette tutto sulla qualità dell'esperienza sciistica piuttosto che sui numeri, per un turismo sempre più sostenibile, orientato sulla tutela del territorio e sul benessere degli sciatori.

"Adesso stiamo in prospettiva ragionando sul miglioramento soprattutto della comunicazione per evitare che le persone arrivino qui in zona e non conoscano la novità - puntualizza il direttore generale delle Funivie Madonna di Campiglio -. In prospettiva per il Carnevale invitiamo tutti coloro che vogliono venire in giornata, e quindi che acquisteranno il biglietto giornaliero, di acquistarlo online così sono sicuri di trovare un posto in pista".