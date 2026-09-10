Mendocino, "vera America dell'Ovest" tra sequoie e vigne italiane

Willits (California), 10 set. (askanews) - "Ci troviamo a ovest di una cittadina chiamata Willits, a circa 150 miglia a nord di San Francisco, nel bel mezzo di un bosco di sequoie. Abbiamo appena raggiunto questa splendida zona a bordo di una bici su rotaia. Willits si trova nella contea di Mendocino, nella California settentrionale. Al momento siamo a circa 20 miglia dall'Oceano Pacifico, ma, come dicevo, ci troviamo proprio nel cuore di un bosco di sequoie".

Tom Allman è una figura nota a Mendocino: eletto sceriffo della contea nel 2006, ha ricoperto l'incarico per 13 anni fino al ritiro nel 2019, per poi entrare nel consiglio cittadino di Willits nel novembre 2024 e diventare sindaco nell'aprile 2025. La sua carriera è segnata da un forte impegno per la sicurezza pubblica e il sostegno alle piccole imprese locali, in una contea dove la vita rurale e il lavoro manuale restano centrali. "Abbiamo ancora una comunità composta prevalentemente da lavoratori manuali - spero di usare il termine corretto - gente che lavora sodo. Ci sono boscaioli, pescatori; persone che lavorano duramente in questa contea. Questa è la vera America dell'Ovest, dove magari non c'è campo per il cellulare ovunque a causa delle numerose montagne. Però hai tre fiumi che nascono nella nostra contea e sfociano tutti nell'oceano".

E tra queste montagne, che ruolo hanno le radici italiane?, gli chiediamo.

"Abbiamo una comunità di produttori di vino italiani molto attiva, concentrata nell'area di Redwood Valley. È stata avviata da un gruppo di italiani intorno al 1900. Tra loro c'era una figura in particolare, scomparsa di recente in età avanzata: Charlie Barra. Charlie Barra e la sua famiglia hanno fondato quattro aziende vinicole, tutte ancora oggi molto attive. Abbiamo quindi un gruppo di produttori di vino italiani davvero dinamico. Ma c'è anche un altro aspetto molto importante: negli anni '20, l'America attraversò il periodo del Proibizionismo, durante il quale la produzione di alcolici era vietata. La comunità italiana riuscì a collaborare con la Chiesa cattolica, mantenendo così la possibilità di produrre legalmente vino destinato alla Chiesa, trattandosi di vino per uso religioso. Molte delle aziende vinicole che adottarono questa pratica sono attive ancora oggi; è un aspetto davvero interessante della nostra comunità cattolica italiana".

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Quindi, la religione è davvero importante, gli chiediamo. Pronta la sua risposta: "Così come il vino".

Mendocino è una destinazione consigliata da Brand Usa, Visit California e Visit Mendocino.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio di Carlo Molinari

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