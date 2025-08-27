Meloni visita San Patrignano: potrete sempre contare sul governo

San Patrignano, 27 ago. (askanews) - "San Patrignano è una realtà che potrà sempre contare sul governo italiano, voi avete applaudito me, ma sono io che devo applaudire voi, siete persone che sono inciampate ma si sono rimesse in piedi e quando uscirete da qui avrete qualcosa d insegnare agli altri". Lo ha detto Giorgia Meloni durante la sua visita privata alla comunità di San Patrignano.

"Ci vuole una grande forza, coraggio, umanità per fare il percorso che state facendo, io sono una persona che deve imparare qualcosa da voi, in bocca al lupo per il vostro futuro"