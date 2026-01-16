ULTIME NOTIZIE 16 GENNAIO 2026

Meloni vede Takaichi: con Giappone partenariato strategico speciale

Tokyo, 16 gen. (askanews) - "Crediamo molto nell'alleanza tra Italia e Giappone", ha detto la premier Giorgia Meloni, incontrando la prima ministra giapponese Sanae Takaichi, a Tokyo, seconda tappa del suo viaggio in Asia. La presidente del Consiglio, nel giorno del compleanno, è stata omaggiata con la mascotte ufficiale di Expo Green 2027 e all'inizio del suo intervento, la leader nipponica le ha fatto gli auguri.

Meloni ha affermato di essere tornata in Giappone per elevare ulteriormente "le relazioni bilaterali" tra i due paesi. "Avevamo già tre anni elevato a livello di partenariato strategico le nostre relazioni, insieme a Sanae abbiamo deciso di inquadrarle nell'ambito di partenariato strategico speciale e di approfittare per dare nuovo impulso al nostro piano d'azione triennale 2024-2027 che individua i settori prioritari di cooperazione. La complementarità tra i nostri sistemi produttivi, la vocazione all'export, la qualità delle interazioni indistriali ci offrono l'occasione di accrescere le sinergie e potenziare gli investimenti reciproci in ambito ad alto valore aggiunto, dalla robotica alle tecnologie emergenti, dalla space economy all'energia pulita, dalle infrastrutture alla difesa, lo spazio, ecc" ha detto.

Si è fatto il punto anche sugli scenari internazionali: "Questa è anche un'occasione per fare il punto sulle tante crisi aperte a livello globale, sulle tante questioni globali in agenda per confermare il nostro impegno comune chiaramente per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, per consolidare il processo di pace in Medio Oriente, per garantire la sicurezza e la stabilità dell'Indo-Pacifico".

La premier ha poi pubblicato un post sui social corredato da un selfie con Takaichi in doppia versione: normale e in stile manga: "Due nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia con Sanae Takaichi", ha scritto.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi