Meloni: sulla sicurezza deve essere l'anno in cui si cambia passo

Roma, 9 gen. (askanews) - "Abbiamo lavorato moltissimo sulla sicurezza in questi tre anni, anni di lassismo non sono facili da cancellare, ma i risultati per me non sono sufficienti. Questo deve essere l'anno in cui si cambia passo su questa materia, in cui si fa molto di più, ma rivendico che ci abbiamo lavorato molto, con moltissime iniziative".

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare. "Ci sono altri provvedimenti che stiamo studiando, uno riguarda

il tema delle baby gang, altra situazione fuori controllo. Alcuni dei provvedimenti cominciano a dare i risultati: i dati dicono che nei primi 10 mesi del 2025 i reati sono calati del 3,5% rispetto all'anno precedente", ha aggiunto Meloni.