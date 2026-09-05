Meloni: Sud cresciuto più della media, ma vanno trattenuti i giovani

Policoro (Mt), 5 set. (askanews) - "Oggi il Pil al Sud cresce più della media nazionale e al Sud l'occupazione cresce più della media nazionale. Vuol dire che si poteva fare e si può fare però serve una politica con una mentalità diversa che si deve porre il problema dei troppi ragazzi che se ne vanno, ragazzi che questi territori formano, investendo, e che poi vanno a spendere quello che è stato investito da un'altra parte. Questa è la prossima priorità". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine della sua visita a Policoro, la città in provincia di Matera colpita da una violenta tromba d'aria tre giorni fa.

"Noi - ha aggiunto - abbiamo espresso un'idea di Mezzogiorno diversa da quella che abbiamo visto tante volte, quella che pensa che si possano risolvere i problemi con le clientele o che il Mezzogiorno sia un problema da risolvere. Noi abbiamo fatto una scommessa diversa, che era quella di dimostrare che il Mezzogiorno poteva essere la locomotiva d'Italia. Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, investito con la Zes unica che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti".