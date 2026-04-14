ULTIME NOTIZIE 14 APRILE 2026

Meloni: stop patto stabilità aiuterebbe, errore muoversi troppo tardi

Verona, 14 apr. (askanews) - La sospensione del patto di stabilità "potrebbe aiutare". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Vinitaly a Verona, ribadendo quanto già dichiarato nei giorni scorsi.

"Chiaramente bisogna vedere come va nei prossimi giorni, ma penso che l'Europa non dovrebbe sottovalutare l'impatto che questa crisi può avere nei prossimi mesi, penso che farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi, quindi noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa, anche di prendere in considerazione una sospensione del patto di stabilità. non intesa come misura che può essere fatta verso il singolo stato membro ma come misura generalizzata", ha detto.

"Chiaramente la situazione internazionale è una situazione sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione e riaprire lo stretto che per noi è fondamentale - ha sottolineato - chiaramente non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento fondamentale per il settore del quale parliamo oggi".

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