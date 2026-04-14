ULTIME NOTIZIE 14 APRILE 2026

Meloni: sospeso rinnovo automatico accordo di difesa con Israele

Verona, 14 apr. (askanews) - "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al Vinitaly.

"Non penso che le alleanze con le nazioni cambino in base a chi le guida o le governa, quando uno non è d'accordo lo deve dire - ha sottolineato - ma non penso che i nostri alleati strategici dovrebbero essere altri, non penso che dovremmo guardare a un'altra parte del mondo, per quanto possa essere complesso e difficile, il mio orizzonte, il nostro orizzonte, rimane l'occidente".

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