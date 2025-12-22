Meloni: "Solo una forza militare credibile allontana la guerra"

Roma, 22 dic. (askanews) - "Solo una forza militare credibile allontana la guerra, perché la pace non arriva spontaneamente. La pace è soprattutto un equilibrio di potenze. La debolezza invita l'aggressore, la forza allontana l'aggressore" ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita al Comando Operativo di Vertice Interforze, dove ha partecipato a un collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai Contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali, mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto è impegnato in un viaggio in Libano.

"È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficare per combattere le guerre" ha aggiunto la premier.