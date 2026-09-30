ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2026

Meloni: solidità dei rapporti Italia-Usa non scalfita dall'attualità

Praga, 30 set. (askanews) - "Siamo tutti più forti se restiamo uniti; i rapporti tra Italia e Stati Uniti sono solidi. Non è una solidità che può essere messa in discussione o scalfita dall'attualità: quindi siamo determinati, almeno io sono determinata, a continuare ad approfondire e a rafforzare queste relazioni, perché penso che sia soprattutto nell'interesse dell'Italia e dell'Europa".

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Praga, dopo l'incontro con il primo Ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis.

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