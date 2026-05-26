Meloni: serve burocrazia Ue "senza lacciuoli". Ed apre a Confindustria

Roma, 26 mag. (askanews) - "Ve lo dico perché l'Italia intende tenere il punto su questo tema. Anche da qui si testa il cambio di passo politico e strategico dell'Europa. Solo se noi semplifichiamo, se rendiamo più veloci i processi amministrativi possiamo rilanciare gli investimenti e aumentare le occasioni di crescita. Soprattutto, solo se diciamo a chiare lettere che la regola è la libertà, tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore, già tutelato, deve essere consentito senza condizioni, senza condizionamenti, senza lacci, senza lacciuoli e senza gabbie che hanno come unica conseguenza quella di soffocare l'iniziativa eocnomica". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando all'assemblea annuale di Confindustria, in riferimento alla burocrazia europea.

Rivolgendosi alla platea ha poi aggiunto: "Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia".

"Penso sia fondamentale farlo insieme - ha aggiunto - perchè quando c'è un servizio che non funziona devi interrogare gli utenti. E voi siete gli utenti della burocrazia italiana e coloro che più di tutti possono aiutarci a risolvere le incrostazioni che vi hanno impedito di correre in questi anni come avreste potuto se non aveste dovuto rendere conto alle degenerazioni della burocrazia".