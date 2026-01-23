ULTIME NOTIZIE 23 GENNAIO 2026

Meloni rivendica via libera Mercosur: "Abbiamo riequilibrato accordo"

Roma, 23 gen. (askanews) - Sul Mercosur "rivendico il lavoro fatto per rendere l'accordo più equilibrato". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

"Ritenevamo che verso il mondo agricolo ci fossero degli squilibri, abbiamo lavorato in maniera serrata e abbiamo portato a casa alcune risposte molto importanti per tranquillizzare e difendere un asset fondamentale per l'Ue. A quel punto per noi è equilibrato e abbiamo dato il via libera", ha sottolineato.

POLITICA
