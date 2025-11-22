ULTIME NOTIZIE 22 NOVEMBRE 2025

Meloni: ripensare la Wto e non ripetere errori della globalizzazione

Johannesburg, 22 nov. (askanews) - Al vertice del G20 di Johannesburg, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sul tema delle disuguaglianze prodotte dalla globalizzazione e sulla necessità di ridefinire le regole del commercio internazionale. Meloni invita a riformare la WTO e rivendica l'approccio dell'Italia verso l'Africa con il Piano Mattei, fondato - afferma - su partenariati paritari e non paternalistici.

Ecco un passaggio dell'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al G20: "Ora conosciamo molto bene i reali effetti di una globalizzazione sfrenata, che sono molto diversi da quelli che erano stati decantati - ha detto Meloni -. Ha verticalizzato e concentrato la ricchezza. Ha moltiplicato la povertà. Ha indebolito la democrazia e le reti di sicurezza sociale. E questi sono errori che non possiamo ripetere".

"L'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) - ha aggiunto - deve essere ripensata, e deve essere chiaro a tutti che i partenariati sono reali solo quando sono uguali e generano benefici per tutte le parti coinvolte - ha aggiunto la premier - Questa è la filosofia che ha guidato l'Italia attraverso l'ottica del Piano Mattei per l'Africa. È un nuovo modo di guardare al continente africano, non come un problema, ma piuttosto come un'opportunità, non impartendo lezioni dall'alto in basso, ma con rispetto".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi