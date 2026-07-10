Meloni ricorda il magistrato Occorsio, a 50 anni dall'uccisione

Roma, 10 lug. (askanews) - Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a Roma, presso l'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione, alla Santa Messa commemorativa in occasione del 50esimo anniversario dell'assassinio del giudice Vittorio Occorsio, celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

"Vittorio Occorsio non si considerava un eroe, anche se conduceva indagini importanti per la difesa della Repubblica e delle sue Istituzioni. Era un magistrato esemplare, che svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività. Ecco perché è stato ucciso in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo. I suoi carnefici volevano colpire quello che il giudice Occorsio rappresentava: lo Stato, la legge, la funzione giurisdizionale che non conosce altro indirizzo che quello fissato dalla Costituzione. Oggi onoriamo la memoria del giudice Occorsio, affinché il suo esempio possa ispirare il nostro cammino e quello di chi verrà dopo di noi" ha detto Meloni.