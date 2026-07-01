Meloni riceve Parmitano, pilota per Artemis III: dà lustro all'Italia

Roma, 1 lug. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi l'astronauta Luca Parmitano, recentemente designato dalla Nasa come pilota della missione Artemis III, il cui lancio è previsto per il 2027, con l'obiettivo di aprire la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna.

"Siamo molto orgogliosi", ha detto la premier all'astronauta dell'Esa. Durante l'incontro, ha riferito una nota di palazzo Chigi, Meloni ha rinnovato le congratulazioni al colonnello dell'Aeronautica militare per il prestigioso incarico, che "dà lustro all'intera nazione e conferma - ha detto - ancora una volta, l'eccellenza dell'Italia nel settore spaziale".

"Io sono molto grato, è una missione unica nel suo genere che riprende un po', per chi è appassionato di storia, quello che è successo con l'Apollo 9", "è la prima in assoluto in cui andiamo a sperimentare dei sistemi indispensabili per l'allunaggio, è una missione 100% di sperimentazione, di test", ha spiegato Parmitano alla premier.

Meloni ha inoltre consegnato a Parmitano l'esemplare cromatico ufficiale del Tricolore della Repubblica, custodito a Palazzo Chigi, che accompagnerà la missione Artemis III nello spazio come simbolo dell'ingegno, dell'identità e dell'orgoglio italiano. Aggiungendo: "Pochi come lei se lo meritano".