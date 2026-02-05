ULTIME NOTIZIE 05 FEBBRAIO 2026

Meloni riceve il presidente eletto del Cile a Palazzo Chigi

Roma, 5 feb. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto nel cortile di Palazzo Chigi il presidente eletto della Repubblica del Cile, José Antonio Kast, accompagnato dalla moglie, Maria Pia Adriasola. La premier gli ha rinnovato le congratulazioni per l'esito delle recenti consultazioni elettorali, in vista del suo prossimo insediamento.

Nel corso del colloquio - ha fatto sapere Palazzo Chigi - il presidente eletto Kast ha illustrato le priorità del programma del futuro governo cileno, con particolare riferimento alle misure per la crescita economica, all'attrazione degli investimenti, al rafforzamento del contrasto alla criminalità e alle politiche a sostegno della natalità.

I due leader hanno condiviso l'obiettivo di ampliare la cooperazione bilaterale anche in questi ambiti e hanno sottolineato l'importanza di intensificare, in parallelo, il dialogo e la collaborazione con i partner dell'America Latina nei settori strategici, al fine di accrescere la resilienza delle catene di approvvigionamento energetico e di materie prime critiche.

POLITICA
46
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi