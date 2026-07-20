ULTIME NOTIZIE 20 LUGLIO 2026

Meloni riceve il premier portoghese: rafforziamo le nostre relazioni

Roma, 20 lug. (askanews) - "Erano più di dieci anni che un primo ministro portoghese non veniva in Italia", ha detto la premier Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi, con il primo ministro del Portogallo, Luìs Montenegro.

Si tratta, ha detto la premier, di una "visita significativa", un "segnale della volontà comune di rilanciare le relazioni" tra i due paesi.

"Sono contenta di aver avuto l'occasione di approfondire le opportunità che abbiamo per rafforzare l'amicizia e la cooperazione, che è già molto forte, ma si può fare sempre di più e meglio" ha sottolineato la presidente del Consiglio."Possiamo fare molto insieme, soprattutto se teniamo a mente le molte le cose che abbiamo in comune, prima tra tutte la nostra collocazione geografica di nazioni marittime, con una posizione privilegiata rispetto al Mediterraneo e all'Atlantico, un punto di forza davanti alle sfide del nostro tempo".

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