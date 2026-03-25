ULTIME NOTIZIE 25 MARZO 2026

Meloni: rafforziamo cooperazione e flusso di gas dall'Algeria

Algeri, 25 mar. (askanews) - L'Italia e l'Algeria hanno "deciso di rafforzare la nostra solidissima cooperazione" nel settore del gas "anche lavorando su nuovi fronti come ocean gas e l'off shore e questo consentirà di rafforzare il flusso di gas". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte con il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune. "In campo energetico e delle forniture abbiamo deciso di rafforzare i nostri rapporti anche attraverso i nostri campioni Eni e Sonatrach", ha concluso Meloni.

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