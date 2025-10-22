ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2025

Meloni: rafforzare Difesa senza distogliere un euro da priorità

Milano, 22 ott. (askanews) - Il governo intende "rafforzare la nostra difesa senza distogliere un solo euro dalle altre priorità che l'Italia s'è data", come dimostra la legge di Bilancio. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni al Senato prima del Consiglio europeo.

"Il rafforzamento della difesa richiede soluzioni finanziarie ancora più ambiziose. Chiediamo fin d'ora di aprire un dibattito sulla possibilità di rendere permanente la flessibilità del patto di stabilità e crescita con riferimento agli investimenti in questo settore", ha aggiunto.

