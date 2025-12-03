Meloni: "Pronta a ospitare in Italia un vertice Golfo-Mediterraneo"

Roma, 3 dic. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in Bahrein per il vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo. La premier ha incontrato il re Hamad bin Isa Al-Khalifa, assistito dal principe ereditario e primo ministro, Salman bin Hamad Al-Khalifa, confermando la comune volontà, ha riferito Palazzo Chigi, di proseguire nel percorso di consolidamento dei rapporti bilaterali.

Nel suo intervento a Manama, Meloni si è anche detta "pronta a ospitare in Italia" un vertice Golfo-Mediterraneo. "Siamo una nazione - ha detto - storicamente e geograficamente al centro di questi spazi", "sappiamo tutti che l'importanza del nostro spazio condiviso è destinata solo ad aumentare e che abbiamo bisogno di un dialogo più strutturato, capace di portare a una cooperazione rafforzata".

Tra i temi affrontati, anche le principali questioni internazionali, in particolare gli sforzi comuni per la stabilizzazione del Medio Oriente e una pace giusta e duratura in Ucraina. "Sappiamo tutti che questa proposta di pace" per il Medio Oriente "è un'opportunità che potrebbe non ripetersi" ha detto riferendosi al piano degli Stati Uniti, "è per questo che l'Italia intende sostenerla con decisione".

E ha aggiunto: resto "convinta che per garantire al Medio Oriente la sicurezza e la stabilità che merita, dobbiamo lavorare per raggiungere la soluzione strutturale dei due Stati". Meloni ha anche incontrato il sultano dell'Oman, Haitham bin Tariq Al-Said a cui ha espresso apprezzamento per il ruolo di mediazione svolto anche per un accordo sul nucleare in Iran.

"L'Iran ha ripetutamente dichiarato di non voler ottenere l'arma nucleare e, se ciò è vero, e voglio credere che lo sia", "raggiungere al più presto un accordo esigente e credibile è essenziale" ha dichiarato nel suo intervento al vertice, offrendo la disponibilità dell'Italia "a offrire ogni contributo utile per riavviare un processo diplomatico".