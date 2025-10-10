Meloni: presto in Cdm provvedimento di sistema per le isole minori

Roma, 10 ott. (askanews) - "Questo governo ha avviato i primi interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture portuali delle scuole degli edifici pubblici, destinando alle isole minori oltre 100 milioni di euro con appositi bandi che sono stati già espletati. Vogliamo proseguire su questa strada, stiamo già lavorando alla definizione di un nuovo provvedimento di sistema che arriverà nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri che prevede ulteriori risorse finanziarie oltre a nuovi interventi concreti per rispondere ai bisogni alle istanze di queste fragili realtà". Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video messaggio agli Stati generali delle isole minori marine che si tiene a Lipari (Me).

"L'obiettivo di medio e lungo periodo che ci poniamo - ha spiegato Meloni - è quello di fare in modo che le isole minori siano luoghi da vivere tutto l'anno che i cittadini che vi abitano possono godere degli stessi servizi offerti dalla terraferma. È chiaramente un processo lungo, è un processo che richiede tempo, costanza, dedizione. Ma che noi abbiamo scelto di intraprendere, perché ogni pezzo della nostra nazione è un pezzo della nostra identità che vogliamo difendere e consegnare a chi verrà dopo di noi", ha detto la premier rivolta ai partecipanti alla tre giorni organizzata dal ministro Musumeci.