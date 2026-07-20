Meloni: Portogallo ha acquistato tre fregate costruite da Fincantieri

Roma, 20 lug. (askanews) - "Uno dei settori in cui certamente possiamo fare un salto di qualità è l'industria della Difesa. Io sono molto felice della decisione delle autorità portoghesi di acquistare tre fregate Evo costruite da Fincantieri". Così la premier Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi con il primo ministro del Portogallo, Luìs Montenegro.

"È un riconoscimento dell'eccellenza dell'industria italiana ma anche la dimostrazione che l'Europa può rafforzare la sua autonomia investendo nelle capacità industriali e tecnologiche che hanno le sue aziende. E penso anche che sia l'occasione per lavorare sempre di più nella cooperazione tra le nostre filiere marittime estendendola alla cantieristica civile, alla blue economy, ma anche al tema complessivo del mare e delle filiere collegate a questo dominio della geopolitica, presente e futuro", ha osservato Meloni.