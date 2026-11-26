Bruxelles, 26 nov. (askanews) - Sul bilancio europeo, "l'Italia si presenta qui con un deficit, si presenta qui con un 'no'. Voglio essere chiara: noi non siamo disposti a porre la nostra firma sotto un bilancio in forza del quale dovremmo dare di più per ricevere di meno. Semplice. Quindi secondo me siamo anni luce da una soluzione". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine del Consiglio europeo a Bruxelles.

"Lo dico - ha aggiunto - anche per chiarire sulla tempistica, perché io sono stata chiara anche in passato. Sappiamo che c'è una comune spinta a trovare una soluzione entro la fine di dicembre, ma non faccio decidere questo dossier dalla tempistica. Io non ho una linea di confine di natura temporale. Ho delle condizioni e quando l'accordo sarà un accordo che considero valido, giusto per l'Italia, allora firmerò. Prima non sono disponibile a firmare niente".

"Vediamo se si faranno dei passi in avanti, ma se lei me lo chiede oggi non sono ottimista", ha concluso.