Meloni: per la pace in Ucraina servono unità e giustizia

Washington, 19 ago. (askanews) - "Se vogliamo raggiungere la pace e se vogliamo garantire la giustizia, dobbiamo farlo uniti. Ecco perché oggi è un giorno molto importante". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Washington durante l'incontro fra i leader europei con Zelensky e Trump alla Casa Bianca per discutere del futuro dell'Ucraina dopo 3 anni di guerra.

"Ovviamente potete contare sull'Italia, come fin dall'inizio. Siamo dalla parte dell'Ucraina e sosteniamo senza riserve i vostri sforzi per la pace", ha aggiunto.

