Meloni: per Emma Bonino stiamo predisponendo le esequie di Stato

Roma, 11 set. (askanews) - "Stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Festival internazionale del Riso, che si inaugura oggi a Vercelli.

"L'ho sempre rispettata anche se le nostre posizioni erano molto distanti sui contenuti, questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne nella società e nella politica non è mai una cosa che devi aspettare che ti concedano ma una cosa che devi fare la tua parte per prendere, non viverla come una concessione ma come una conquista, su questo eravamo d'accordo", ha concluso.