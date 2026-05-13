ULTIME NOTIZIE 13 MAGGIO 2026

Meloni: opportunità per costruire Italia più unita di come l'abbiamo trovata

Roma, 13 mag. (askanews) - "Il Sud non è un problema da risolvere ma è la chiave per costruire un'Italia più forte, competitiva e più unita. Ci sentiamo dire spesso che l'Italia è unita e che quasi quasi vogliamo dividerla noi ma non mi pare che abbiamo trovato un'Italia che avesse le stesse condizioni su tutto il territorio nazionale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo in aula al Senato all'interrogazione di Fi.

"Per noi - ha insistito - il Mezzogiorno non è un problema ma una grande opportunità da cogliere".

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