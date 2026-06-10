ULTIME NOTIZIE 10 GIUGNO 2026

Meloni: "odiose attività apri e chiudi, spesso di extracomunitari"

Roma, 10 giu. (askanews) - "Il contrasto al fenomeno odioso delle attività apri e chiudi, quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari, che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo, non pagando le tasse, poi chiudendo e riaprendo sotto un altro nome, finora ne abbiamo chiuse d'ufficio 24.000, un risultato secondo me importante per lo stato ma più importante per gli imprenditori onesti di questa nazione, che pagano le tasse e non meritano di subire la concorrenza sleale di chi magari è entrato illegalmente in Italia si mette pure a farci concorrenza sleale, non si può fare: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio in corso a Roma.

"Il messaggio che vogliamo lanciare è che questa non è la Repubblica delle banane: si rispettano le regole, perchè senza regole non c'è mercato e non c'è crescita", ha aggiunto.

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