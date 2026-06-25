Meloni: non abbiamo partecipato a guerra Iran, basi solo per logistica

Roma, 25 giu. (askanews) - Sull'uso delle basi Usa in Italia "vale quel che ha detto Crosetto. Non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, altrimenti non si spiegherebbe la delusione reiterata dal presidente americano. Abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività non cinetiche ma di logistica e tecnica e quando si sono prospettate richieste che esulavano da quel perimetro non abbiamo concesso l'autorizzazione. Il governo ha fatto quel che ha dichiarato in Parlamento. Come lo stesso Rutte ha confermato dallo Studio Ovale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa ad Antibes, dove si svolge il vertice Italia-Francia.

Il segretario generale della Nato Mark Rutte, ha aggiunto la premier, "nella sua entusiastica ricostruzione" dell'uso delle basi Usa in Italia "ha messo insieme cose che in realtà sono diverse confondendo la tipologia dei voli autorizzati e lui stesso ha poi corretto. Tajani ha parlato con il suo omologo iraniano e anche da parte iraniana mi pare si sia compreso che c'è stata un'incomprensione. Non so dire come sia emersa questa ricostruzione semplicistica, probabilmente il tentativo di preparare al meglio il prossimo vertice Nato ma bisogna essere prudenti quando si parla di queste materie".