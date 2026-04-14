ULTIME NOTIZIE 14 APRILE 2026

Meloni: non a mio agio se leader religiosi fanno ciò che dicono politici

Verona, 14 apr. (askanews) - "Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando al suo arrivo al Vinitaly.

"Ho espresso e esprimo la mia solidarietà a Papa Leone - ha aggiunto - francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto".

"Il rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti è un rapporto che va avanti da qualche anno, non riguarda il singolo governo. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio chiaramente a contesto dato, considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico e prioritario, però quando si è amici e quando si ha degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo, che quello che io faccio ogni giorno - ha sottolineato - Quando sono d'accordo dico di essere d'accordo, quando non sono d'accordo dico di non essere d'accordo perché credo che questo faccia bene all'Europa, agli Stati Uniti e all'occidente in generale".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi