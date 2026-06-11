Meloni: misure contro coloni e Ben Gvir, da lui parole inaccettabili

Roma, 11 giu. (askanews) - Le dichiarazioni di qualche giorno fa del ministro israeliano della difesa Ben Gvir sono "dichiarazioni inaccettabili per l'Italia ma anche poco dignitose per Israele". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.

"Israele ha diritto a vivere in sicurezza senza la minaccia di attacchi terroristici - ha spiegato - ma allo stesso modo il governo e io personalmente non ci siamo nascosti quando andava riconosciuta in parlamento e nei contesti internazionali l'inaccettabile gravità della situazione umanitaria a Gaza e l'illegalità degli insediamenti in Cisgiordania, condannando i coloni violenti".

"Per questo l'Italia tende sostenere misure mirate contro coloro che come i coloni violenti fomentano l'odio e l'estremismo compromettendo la prospettiva dei due Stati o come il ministro Ben Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani", ha aggiunto.