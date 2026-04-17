Meloni: mare motore della nostra crescita, una risorsa da valorizzare

Genova, 17 apr. (askanews) - "Il mare è il motore della nostra crescita, della nostra occupazione, del nostro benessere, perché l'interconnessione marittima sostiene l'industria manifatturiera, garantisce l'approvvigionamento di energia e materie prime, consente al made in Italy di essere esportato nel mondo. Con oltre 200.000 imprese e un milione di occupati, l'economia del mare genera in Italia un valore aggiunto pari a 76 miliardi di euro".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato al convegno organizzato a Genova dalla Confindustria e dedicato all'economia del mare, "uno dei settori nevralgici del tessuto industriale nazionale" rispetto al quale la premier ha rivendicato di aver "invertito la rotta" con l'obiettivo di "liberare le potenzialità inespresse" e "soffocate" negli anni passati.

"Per noi italiani - ha sottolineato Meloni - il mare rappresenta tante cose insieme, identità e ricchezza, storia, cultura, tradizione, ma è anche una delle direttrici fondamentali della nostra proiezione geopolitica. L'Italia è il naturale punto d'accesso all'Europa e lo snodo geografico tra il vecchio continente e l'Africa e il Medio Oriente e l'Asia ed è nel Mediterraneo e non altrove che la nostra nazione ha trovato sempre il segno del proprio destino. Eppure in troppe occasioni l'Italia è rimasta vittima di un paradosso: essere una penisola ma non sentirsi e non agire come tale. Una contraddizione che ha finito per soffocare le nostre potenzialità. Ecco perché questo governo ha lavorato fin dall'inizio per capovolgere questa prospettiva, guardando al mare come a una risorsa da valorizzare a 360 gradi, perché il mare tocca trasversalmente ambiti e interessi che sono vitali per noi: dal turismo all'industria, dalla portualità alla sicurezza, dalla tutela dell'ambiente alla cultura, dalle comunicazioni al commercio, dal governo dei flussi migratori alla difesa" ha proseguito Meloni.