Meloni: Magistrati vanificano lavoro di Parlamento e forze dell'ordine

Roma, 9 gen. (askanews) - "Se vogliamo garantire sicurezza ai nostri cittadini occorre lavorare tutti nella stessa direzione, lo deve fare il governo, le forze della polizia, e lo dovrebbe fare la magistratura che è fondamentale in questo disegno. Un appello a lavorare tutti nella stessa direzione per garantire la sicurezza dei cittadini può fare la differenza". Così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare. Posso fare decine di esempi. Quando questo accade, non è solamente vano il lavoro del Parlamento, ma soprattutto quello delle forze dell'ordine", ha detto Meloni che successivamente è tornata sull'argomento quando le è stato chiesto dello scontro con la magistratura e di eventuali tentativi di delegittimare le toghe. "La campagna che è stata fatta dall'Anm nelle stazioni delegittima la magistratura perché, se chi ha nel suo Dna la ricerca della verità, scrive una menzogna per difendere la sua campagna legittimissima contro il referendum questo la delegittima" ha detto Meloni replicando a proposito del referendum sulla riforma della giustizia e degli ipotetici attacchi ai giudici.