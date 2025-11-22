ULTIME NOTIZIE 22 NOVEMBRE 2025

Meloni: lavoriamo con Usa e Ue per pace una giusta in Ucraina

Johannesburg, 22 nov. (askanews) - Al vertice del G20 in corso a Johannesburg, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni richiama la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale in un contesto globale segnato da crisi climatiche, pandemiche e geopolitiche. Nel suo intervento ribadisce il sostegno dell'Italia a una "pace giusta" in Ucraina e sottolinea il ruolo del multilateralismo per affrontare sfide che travalicano i confini nazionali.

Ecco un passaggio dell'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al G20 in corso a Johannesburg: "In questo mondo interconnesso in cui viviamo, cresciamo o regrediamo in relazione agli altri - ha detto Meloni - Lo abbiamo visto molto chiaramente negli ultimi anni con gli effetti del cambiamento climatico, la crisi pandemica, l'ingiustificata guerra russa di aggressione contro l'Ucraina. E voglio dire che l'Italia è pronta a lavorare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta, così come l'Italia sta già contribuendo in Medio Oriente per consolidare un risultato che è fragile ma molto importante. Ad ogni modo, sappiamo che questi fenomeni hanno avuto un impatto ben oltre i confini in cui si sono verificati". "Questo è il motivo - ha aggiunto - per cui la cooperazione è inevitabile ed è per questo che abbiamo bisogno di una crescita basata su regole condivise e relazioni commerciali veramente eque".

