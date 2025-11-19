ULTIME NOTIZIE 19 NOVEMBRE 2025

Meloni: lavoriamo ad accordo intergovernativo su difesa con Croazia

Milano, 19 nov. (askanews) - "Sono maturi i tempi per un'accelerazione del processo di adesione dei Balcani occidentali all'Ue. L'Europa non sarà veramente unita fino a quando certi paesi non faranno ingresso nell'Unione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine dell'incontro con il primo ministro croato Andrej Plenkovic a Palazzo Chigi.

Secondo la presidente del Consiglio, si vuole "rafforzare la collaborazione nel settore della difesa che può contare su un contributo delle nostre eccellenze industriali", ha detto.

Plenkovic ha sottolineato come Zagabria sia impegnata in una fase di ammodernamento e di progressivo distacco dalle tecnologie orientali, e "su queste basi si prepara un accordo fra agenzie croate e italiane per l'acquisto di armi ed equipaggiamento", ha conluso.

