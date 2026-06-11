Meloni: isolare Israele pericoloso, allontana la pace

Roma, 11 giu. (askanews) - "Io non credo che isolare Israele possa essere un obiettivo o una strategia europea. L'isolamento di Israele è un fenomeno pericoloso che allontana la pace, la rende più difficile e finisce per rafforzare le posizioni più estremiste, tanto in Israele quanto tra i nemici di Israele che a quell'isolamento hanno sempre lavorato lo dico soprattutto in relazione all'ipotesi di sospensione dell'accordo di associazione Ue-Israele". Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio Ue.

"Unire la società civile israeliana con misure restrittive sarebbe non soltanto sbagliato, sarebbe controproducente, tra le altre cose metterebbe a rischio la presenza europea sul terreno in Cisgiordania in un momento in cui invece io credo che l'Europa debba cercare di essere più presente e fare di più tanto per sostenere la popolazione civile quanto per preservare la soluzione dei due Stati", ha aggiunto.