ULTIME NOTIZIE 29 SETTEMBRE 2026

Meloni in visita ufficiale a Praga, l'incontro con il premier Babis

Praga, 29 set. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all'aeroporto internazionale di Praga per la visita ufficiale nella Repubblica Ceca, dove è stata accolta dall'ambasciatore della Repubblica Ceca a Roma, Radek Rubes, e dall'ambasciatore d'Italia a Praga, Alessandro Gaudiano.

Meloni si è poi diretta verso l'Ufficio del governo della Repubblica Ceca, dove è stata accolta con gli onori militari dal primo ministro Andrej Babis prima di riunirsi per il previsto colloquio bilaterale.

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