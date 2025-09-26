ULTIME NOTIZIE 26 SETTEMBRE 2025

Meloni: in Valle d'Aosta troppa instabilità, serve elezione diretta

Roma, 26 set. (askanews) - "Il primo impegno che ci assumiamo con i valdostani è quello della stabilità. In otto anni si sono alternati ben sette presidenti di Regione ed è impossibile in queste condizioni programmare e dare risposte serie a cittadini e imprese".

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che in Valle d'Aosta serve una "riforma che introduca finalmente l'elezione diretta del presidente, perché chi vince governa e chi perde sta all'opposizione e il potere resta nelle mani dei cittadini", ha detto. E nel messaggio elettorale diffuso a due giorni dalle elezioni regionali, ha assicurato: "In attesa di questa riforma, tanto attesa, spetta al centrodestra, alla nostra compattezza politica, offrire ai valdostani la stabilità nei fatti".

POLITICA
15
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi