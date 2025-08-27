ULTIME NOTIZIE 27 AGOSTO 2025

Meloni: in Ucraina spiragli per negoziati, dobbiamo crederci

Rimini, 27 ago. (askanews) - "Dopo tre anni e mezzo in cui la Russia non aveva dato nessun segnale di dialogo si sono aperti spiragli per un percorso negoziale in Ucraina grazie all'iniziativa di Trump e soprattutto all'eroica resistenza del popolo ucraino e al compatto sostegno garantito dall'Occidente, dall'Europa e dall'Italia, nonostante un'opinione pubblica non sempre convinta. In questa opportunità di dialogo dobbiamo credere fortemente portando contributo idee e proposte". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Cl a Rimini.

Servono "robuste garanzie di sicurezza per l'Ucraina, è il punto di partenza, il presupposto non scontato stabilito a Washington. La proposta italiana su un meccanismo basato sull'articolo 5 (del trattato Nato, ndr) è attualmente la principale sul tavolo, un possibile contributo alla pace che la nostra nazione ha fornito di cui dobbiamo essere fieri", ha aggiunto.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi