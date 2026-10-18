Meloni: in tempi di crisi resta fondamentale il legame Italia-Usa

Roma, 18 ott. (askanews) - Nei tempi di crisi il legame tra Italia e Stati Uniti rimane fondamentale. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato alla National Italian American Foundation.

"La storia degli italoamericani è la storia stessa dell'America. Una nazione plasmata dal coraggio, dal sacrificio e dalla duratura convinzione che, al di là dell'orizzonte, sia possibile una vita migliore. Per più di cinquant'anni, gli italoamericani sono stati un ponte essenziale tra l'Italia e gli Stati Uniti. Un ponte costruito su una storia condivisa, sui legami familiari, sulla cultura e su valori comuni. In questi tempi di crisi il legame tra l'Italia e gli Stati Uniti rimane fondamentale. Insieme dobbiamo continuare a difendere la libertà e la democrazia".