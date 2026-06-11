Meloni: in Iran negoziato fragile, sempre se ancora possibile

Roma, 11 giu. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno ha commentato gli ultimi sviluppi della situazione in Iran, con la ripresa dei raid Usa. "Sul piano diplomatico continuiamo a sostenere l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran e l'importante opera di facilitazione svolta da diversi paesi in particolare Qatar e Pakistan - ha detto - nella consapevolezza che il negoziato resta fragile e che le questioni ancora aperte sono molteplici e complesse, sempre che un negoziato sia ancora possibile alla luce delle ultime notizie che conoscete anche voi".