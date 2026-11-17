Roma, 17 nov. (askanews) - "In questi anni l'impatto dell'economia del mare sul Pil è cresciuto del 50%, il settore ha tagliato diversi record in termini di export cantieristico, di movimentazione merci, di trasporto passeggeri. Però sono convinta che questo settore abbia ancora un potenziale immenso da esprimere: penso alla cantieristica, alla nautixa, alla portualità, alla logistica, penso alle nuove frontiere della dimensione subacquea, alla tecnologia applicata al mare, ambiti nei quali l'Italia esprime già eccellenze riconosciute a livello mondiale ma dove possiamo e dobbiamo fare molto di più". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio al Blue Economy Summit and Trade Show in corso a Genova.

"La geografia - ha aggiunto la premier - ci offre un vantaggio unico, quello di essere una piattaforma al centro del Mediterraneo, fulcro di uno spazio strategico per gli scambi commerciali, le rotte energetiche e gli equilibri globali. La nostra sfida è rafforzare sempre di più questo ruolo investendo nelle infrastrutture, nelle interconnessioni, nell'innovazione. La possibilità di vincere o perdere questa sfida dipende solo da noi, dalla capacità di fare squadra, unire le energie del pubblico e del privato, di trasformare le grandi potenzialità che abbiamo in risultati concreti. Lo abbiamo fatto in questi anni, continueremo a farlo nel futuro, convinti che sia la rotta giusta per rendere l'Italia più forte, autorevole, competitiva sullo scenario mondiale".