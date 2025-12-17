ULTIME NOTIZIE 17 DICEMBRE 2025

Meloni: il modello Albania funzionerà, piaccia o no alla sinistra

Roma, 17 dic. (askanews) - "Come ho già avuto modo di dire il modello Albania a cui molti altri paesi europei guardano con molto interesse funzionerà e sono convinta che ci aiuterà a ridurre ulteriormente i flussi irregolari e a esercitare la necessaria deterrenza contro i traffici di esseri umani, piaccia o no alla sinistra di ogni ordine e grado".

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18-19 dicembre.

"Un quadro giuridico europeo più solido ci consentirà di mettere a riparo iniziative nazionali di grande importanza come i centri in Albania da pronunce ideologiche di una certa magistratura politicizzata che ne hanno bloccato l'attuazione ostacolando l'azione di contrasto da parte del governo all'immigrazione illegale di massa. La normativa italiana è stata disapplicata interpretando in modo forzato quella europea. Ebbene stiamo risolvendo intervenendo direttamente sulla normativa europea" ha detto Meloni.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi