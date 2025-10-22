ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2025

Meloni: Hamas ha rotto tregua ma non convidiviamo rappresaglia Israele

Roma, 22 ott. (askanews) - "Dopo molto tempo ci troviamo di fronte a una prospettiva credibile verso una pace giusta e duratura in Medio Oriente". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle sue comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre.

Si tratta, ha precisato "soltanto dei primi passi di un percorso lungo e faticoso, le vicende ultime ore dimostrano quanto l'equilibrio sia fragile. La violazione del cessate da parte di Hamas dimostra ancora una volta chi sia il principale nemico dei palestinesi ma la conseguente rappresaglia israeliana rappresenta un'altra scelta che non condividiamo".

