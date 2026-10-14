Meloni: Governo di guerrafondai? Chi lo dice mente sapendo di farlo

Roma, 14 ott. (askanews) - "Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle sue comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.

"Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione, quando erano al governo approvavano - in piena pandemia - un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro. E allora non c'era neanche la guerra in Ucraina", ha aggiunto.