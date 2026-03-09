ULTIME NOTIZIE 09 MARZO 2026

Meloni: giudici che sbagliano non pagano, hanno perso autorevolezza

Roma, 9 mar. (askanews) - "I giudici decidono su moltissimi aspetti della nostra vita: sulla sicurezza, sull'immigrazione, sul lavoro, sulla salute, sulla libertà personale. È un potere enorme, ma è anche l'unico caso in cui a questo potere quasi mai corrisponde un'adeguata responsabilità. Perché se un magistrato sbaglia, se è negligente, se ad esempio, come purtroppo è accaduto, si dimentica in carcere un imputato per quasi un anno oltre la scadenza del termine, nella maggior parte dei casi non accade assolutamente nulla. Quel magistrato fa carriera e chi subisce questa sventura può essere qualsiasi cittadino onesto".

Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video su X per invitare a votare Sì al referendum sulla giustizia.

"Sono storture che in 80 anni di storia repubblicana non siamo mai riusciti a correggere noi abbiamo riformato il parlamento, il governo, la pubblica amministrazione, le regioni... Moltissimi ambiti, la giustizia mai in modo sostanziale, perché a ogni tentativo la reazione è stata totalmente sproporzionata e il risultato è stata una magistratura che ha perso molta della sua autorevolezza, ma anche della sua efficacia. La riforma interviene esattamente su questo".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi