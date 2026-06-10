ULTIME NOTIZIE 10 GIUGNO 2026

Meloni: emergenza demografica, c'è il rischio di tenuta Stato sociale

Roma, 10 giu. (askanews) - "E' un tema di tenuta del nostro welfare, del nostro Stato sociale, se noi non invertiamo i dati sulla demografia. Questo governo ha lavorato molto anche su questo, lavorando particolarmente sulle mamme lavoratrici: perché il messaggio che abbiamo tentato di dare è che i figli non sono un ostacolo all'affermazione e che la vera libertà per una donna risiede nel non dover scegliere tra il dover mettere al mondo un bambino e avere una carriera come la sogna e come la merita. Il lavoro fatto sui congedi parentali, sugli asili nido, sulla decontribuzione delle mamme lavoratrici servivano a dare questo messaggio, ma non lo risolveremo solo con gli incentivi, ma il problema è anche culturale": lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Confcommercio.

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