Meloni: emergenza demografica, c'è il rischio di tenuta Stato sociale

Roma, 10 giu. (askanews) - "E' un tema di tenuta del nostro welfare, del nostro Stato sociale, se noi non invertiamo i dati sulla demografia. Questo governo ha lavorato molto anche su questo, lavorando particolarmente sulle mamme lavoratrici: perché il messaggio che abbiamo tentato di dare è che i figli non sono un ostacolo all'affermazione e che la vera libertà per una donna risiede nel non dover scegliere tra il dover mettere al mondo un bambino e avere una carriera come la sogna e come la merita. Il lavoro fatto sui congedi parentali, sugli asili nido, sulla decontribuzione delle mamme lavoratrici servivano a dare questo messaggio, ma non lo risolveremo solo con gli incentivi, ma il problema è anche culturale": lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Confcommercio.