ULTIME NOTIZIE 04 SETTEMBRE 2026

Meloni: dopo 1413 giorni consenso più alto grazie a famiglia centrodestra

Bari, 4 set. (askanews) - "Mi regalate un'emozione immensa con questo entusiasmo, con questa piazza gremita, nel giorno in cui diventiamo il governo più longevo nella storia della Repubblica. Nessuno di voi qua è venuto per una data, il governo più stabile non è per forza il più capace ma quello che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato e il giudizio siete voi con questa presenza e questo entusiasmo, voi insieme ai milioni di italiani che stasera non sono qui. E' di questo di cui andiamo fieri: dopo 1.413 avere ancora un consenso più alto di quello che avevamo il primo giorno di questo governo. E niente sarebbe stato possibile senza la famiglia del centrodestra". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla festa del governo in corso a Bari.

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