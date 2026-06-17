ULTIME NOTIZIE 17 GIUGNO 2026

Meloni: divieto social minori non basta, serve coinvolgere piattaforme

Evian, 17 giu. (askanews) - "Non sono contraria al divieto dell'utilizzo dei social" per i minori, "ma non è una proposta risolutiva. È un divieto che si aggira facilmente, rischiamo di trasferire il problema sulle famiglie. Credo che non possiamo prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme, la questione va messa in campo a loro che hanno responsabilità e si devono assumere responsabilità. Questo ci consente di avere un divieto efficace". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa al G7 di Evian.

Quanto al ruolo del governo, "abbiamo deciso di non intervenire a livello di governo per rispetto di un lavoro trasversale in Parlamento. La mossa giusta non era quella di entrare con un provvedimento del governo, da quello che so i lavori parlamentari stanno andando avanti".

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