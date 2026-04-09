ULTIME NOTIZIE 09 APRILE 2026

Meloni: da opposizione palata di fango, tira in ballo mio padre morto

Roma, 9 apr. (askanews) - "Intendiamo andare avanti anche sulla proposta di legge a prima firma della Presidente della Commissione antimafia Colosimo per togliere la potestà genitoriale ai boss mafiosi, tanto per rispondere ancora una volta con il sorriso e con i fatti all'ultima palata di fango infilata nel ventilatore da un'opposizione disperata che costruisce surreali teoremi su una mia presunta vicinanza con la criminalità organizzata, tirando in ballo un padre morto peraltro che non vedo da quando avevo undici anni". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'informativa alla Camera.

"Vi sfido anche su questo. Non sono solita ingerire nel lavoro delle commissioni parlamentari di inchiesta, ma mi permetto di chiedere alla Commissione parlamentare antimafia di occuparsi dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei partiti politici, Fratelli d'Italia compreso. Mentre alcuni usano il tema per fare propaganda contro gli avversari, a me interessa costruire gli anticorpi a un fenomeno che ci riguarda tutti", ha aggiunto.

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